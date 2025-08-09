«Он прожил немалую жизнь»: актер Кухарешин о смерти Ивана Краско

Народный артист Иван Краско умер в возрасте 94 лет. Он был мудрым человеком с большим юмором, заявил «Газете.Ru» актер Валерий Кухарешин.

«Дело в том, что Андрей Краско, это мой однокурсник — актер, который умер уже. И мы все дружили на курсе очень сильно. Я часто бывал у него в гостях, когда мы были молодыми. Поэтому с дядей Ваней я знаком еще с тех самых ранних пор, когда мы были еще совсем мальчишками — я его очень любил, очень уважал. Он был мудрый, умный, с большим юмором человек», — сказал он.

Актер также рассказал об эмоциях, которые вызывал у него Иван Краско.

«И в спектаклях в театре Комиссаржевской, когда он там играл, все делал замечательно и вызывал у нас то только восторг. И вообще семья Краско, очень правильная, настоящая и дружная. Дядя Ваня, слава Богу, прожил немалую жизнь — дай Бог ему, чтобы земля была пухом и царствие небесное. Я очень рад, что в жизни мне повстречался этот человек, только позитивные, положительные эмоции у меня остались после встречи и общения с ним», — сказал он.

Иван Краско родился в деревне Вартемяги в Ленинградской области в 1930 году. В 1953-м окончил Первое Балтийское высшее военно-морское училище. Позднее, в 1961-м окончил Ленинградский театральный институт имени Островского. В его карьере более 150 ролей в фильмах. Вместе с Кухарешиным он сыграл в 18 картинах.

Среди известных фильмов с Иваном Краско — «Сын полка», «Улицы разбитых фонарей», «Личное дело капитана Рюмина»

