К 90-летию Олега Табакова устроят марафон на ТВ

Марафон в честь дня рождения народного артиста СССР, актера и режиссера Олега Табакова пройдет с 16 по 17 августа на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

В этот день Табакову могло исполниться 90 лет. Он является одним из организаторов Московского театра «Современник», а также основателем Московского театра под руководством Олега Табакова («Табакерка») и МХТ им. А. П. Чехова. За свою жизнь режиссер удостоился Государственных премий СССР и России, а также ордена «За заслуги перед Отечеством».

Марафон стартует 16 августа в 06:45 с фильма Александра Митты «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». В 11:05 зритель сможет посмотреть картину Георгия Натансона и Анатолия Эфроса «Шумный день» по пьесе Виктора Розова «В поисках радости». В 12:55 пройдет показ ленты «Испытательный срок».

В 14:45 телеканал покажет комедию «Кадриль», а в 16:15 — фильм «Дача». В 21:20 в эфире стартует картина Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка», в которой Табаков воплотил образ правителя России. Затем зрители смогут посмотреть «Любовь с привилегиями» (в 23:05) и «Если можешь, прости…» (в 1:25).

17 августа марафон продолжится музыкальной комедией «Ах, водевиль, водевиль…» в 6:40. В 7:50 канал представит фильм «Дорога к морю», а в 9:15 — «Человек с бульвара Капуцинов».

В 10:55 начнется показ трехсерийный фильм Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера».

Завершат марафон картины Владимира Меньшова — «Москва слезам не верит» (в 20:20) и «Ширли-мырли» (в 23:00).

