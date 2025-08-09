На Алтае свадьба закончилась для гостя ножевым ранением в грудь

На Алтае 74-летнего мужчину задержали за нападение на гостя на свадьбе

Жителя Алтая подозревают в нападении на гостя свадьбы с ножом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Тюнгур, где проходило мероприятие. Во время празднования пьяный 74-летний мужчина подошел к сидевшему за столом гостю и ударил его ножом в грудь. Причиной такого поведения стали «личные неприязненные отношения». Спасти пострадавшего не смогли.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело, вскоре ему изберут меру пресечения и предъявят обвинения.

«В ходе осмотра места происшествия следователями изъяты объекты, в том числе орудие преступления, а также иные следоносители, по которым назначен весь комплекс необходимых судебных экспертиз», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге около отделения ЗАГС задержали жениха и шафера после стрельбы во время торжества. По данным полиции, они «решили добавить адреналина» на свадьбе. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

