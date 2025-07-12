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В Петербурге задержали жениха и шафера после стрельбы у ЗАГСа

МВД: в Петербурге у ЗАГСа задержали жениха и шафера из-за стрельбы из травмата
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В Санкт-Петербурге на Капитанской улице у отделения ЗАГС задержали жениха и шафера после стрельбы из травмата. Об этом сообщили в Telegram-канале городского управления МВД.

Инцидент произошел 11 июля около 16:00 по московскому времени. В полицию поступило сообщение о звуках выстрелов у Дворца бракосочетания.

«На место незамедлительно прибыли полицейские, которые установили виновников переполоха. Ими оказались 23-летний жених и его 22-летний друг, которые в пылу свадебного веселья решили добавить «адреналина»», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчины достали травматический пистолет и начали стрелять в воздух, напугав гостей торжества и случайных прохожих. Молодых людей задержали в одном из городских ресторанов в самый разгар праздника.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

В июне в Сочи задержали мужчину, который в пьяном виде ударил по затылку инспектора Дорожно-патрульной службы. Инцидент произошел еще 26 июня на улице Егорова возле парка «Ривьера». Видео с конфликтом водителя и правоохранителя попало в сеть.

Ранее конфликт с вице-президентом федерации боевых искусств Москвы закончился стрельбой.

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