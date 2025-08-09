На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти четыре человека серьезно пострадали в ДТП с грузовиком

В Ленобласти на трассе «Нарва» легковушка врезалась в грузовик
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Ленобласти полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с грузовиком. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на трассе «Нарва». По данным полиции, водитель автомобиля марки Mitsubishi не смогла справиться с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз Renault.

В результате пострадали три пассажира и сама водитель Mitsubishi, их госпитализировали. Медики оценили их состояние как тяжелое, характер травм и другие подробности не уточняются.

«По факту аварии проводится проверка», – сообщается в публикации.

До этого под Саратовом произошло ДТП с участием двух иномарок. Автомобили столкнулись лоб в лоб около села Липовка.

На кадрах с места заметно, как один автомобиль выехал на встречную полосу, после чего резко столкнулся со вторым участником аварии. В результате три человека получили серьезные травмы, спасти их не смогли.

Ранее на МКАД «Газель» разлетелась на части после столкновения со столбом, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами