На Земле началась сильная магнитная буря

РАН: на Земле началась сильнейшая за 2 месяца магнитная буря
Shutterstock

В 21:00 мск на Земле зафиксирована магнитная буря уровня G1, что ниже среднего показателя. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории ИКИ РАН.

По данным ученых, буре предшествовало вхождение планеты в зону действия корональной дыры около 17:00 мск. В течение последующих шести часов фиксировались непрерывные возмущения, которые к настоящему моменту достигли красного уровня. При этом уровень бури остается умеренным. В лаборатории отметили, что в случае прихода ранее ожидавшихся выбросов плазмы от Солнца интенсивность возмущений может значительно возрасти.

При этом доктор физико-математических наук Сергей Богачев уточнял, что сегодня ожидается сильнейшая за два месяца магнитная буря, уровень которой составит G2. Согласно шкале, G1 относится к слабым бурям, G4 считается сильной, а G5 — экстремальной. Магнитная буря уровня G2 классифицируется как умеренная.

В Российской академии наук напомнили, что при магнитной активности свыше трех баллов метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, повышенную слабость и даже обмороки. В такие периоды им рекомендуется избегать стрессов, интенсивных физических нагрузок и конфликтных ситуаций.

Ранее Солнце выпустило протуберанец размером более миллиона километров.

