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Солнце выбросило новый рекордный протуберанец

Солнце выпустило новый протуберанец размером более миллиона километров
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NASA

Ученые зафиксировали новую плазменную структуру протяженностью более 1 миллиона километров, которая была выброшена Солнцем 5 июля. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

«Солнце продолжает ставить рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев», — говорится в сообщении.

Согласно данным ученых, выброс произошел в период с 09:00 до 14:00 по московскому времени в направлении северного полюса Солнечной системы. Размер плазменной структуры превысил 1 миллион километров.

Днем ранее аналогичный по масштабу протуберанец был зафиксирован вблизи южного полюса Солнца. За последнюю неделю Солнце выбросило в общей сложности не менее шести подобных объектов.

В лаборатории подчеркнули, что ни один из зафиксированных выбросов пока не затронул Землю.

До этого новосибирский астрофотограф Алексей Поляков опубликовал фотографии уникального астрономического явления — гигантского солнечного протуберанца, размер которого, по оценкам, сопоставим с протяженностью 60 планет Земля, выстроенных в ряд.

Ранее россиян предупредили о риске развития аллергии на солнце из-за некоторых лекарств.

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