На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Канаде медведя, забравшегося в дом, прогнал шпиц

CTV News: шпиц прогнал медведя, забравшегося в дом в Ванкувере
true
true
true

Померанский шпиц прогнал медведя, забравшегося в дом в канадском Ванкувере. Об этом сообщает CTV News.

«Видео с домашней системы безопасности запечатлело, как маленький бесстрашный померанский шпиц выгоняет черного медведя из дома в Ванкувере после того, как тот съел собачий корм», — говорится в комментарии к видеозаписи.

На видео медведь заходит в открытый дом, прохаживается по комнатам, пока не пугается лая маленькой собаки. Шпиц не только выгнал хищника из дома, но и продолжил его преследовать на улице.

В мае газета New York Post со ссылкой на пресс-службу Управления по охране водных ресурсов и диких животных штата сообщала, что в США жители дома в штате Кентукки обнаружили на своей кухне незваного лесного гостя — черный медведь расположился на плите.

В Управлении уточнили, что зверь поднялся по лестнице, расположенной с внешней стороны дома, затем протиснулось в отверстие, ведущее на чердак. Побродив там, зверь пробил потолок и свалился со второго этажа на первый. После этого животное забралось на плиту, где его и застали хозяева жилья.

Ранее на Камчатке медведь погнался за машиной с людьми и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами