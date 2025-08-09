В Канаде медведя, забравшегося в дом, прогнал шпиц

Померанский шпиц прогнал медведя, забравшегося в дом в канадском Ванкувере. Об этом сообщает CTV News.

«Видео с домашней системы безопасности запечатлело, как маленький бесстрашный померанский шпиц выгоняет черного медведя из дома в Ванкувере после того, как тот съел собачий корм», — говорится в комментарии к видеозаписи.

На видео медведь заходит в открытый дом, прохаживается по комнатам, пока не пугается лая маленькой собаки. Шпиц не только выгнал хищника из дома, но и продолжил его преследовать на улице.

В мае газета New York Post со ссылкой на пресс-службу Управления по охране водных ресурсов и диких животных штата сообщала, что в США жители дома в штате Кентукки обнаружили на своей кухне незваного лесного гостя — черный медведь расположился на плите.

В Управлении уточнили, что зверь поднялся по лестнице, расположенной с внешней стороны дома, затем протиснулось в отверстие, ведущее на чердак. Побродив там, зверь пробил потолок и свалился со второго этажа на первый. После этого животное забралось на плиту, где его и застали хозяева жилья.

Ранее на Камчатке медведь погнался за машиной с людьми и попал на видео.