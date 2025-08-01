Драка со стрельбой из-за парковочного места произошла в Бурятии

В Бурятии произошла драка со стрельбой из-за парковочного места. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Мужчины не поделили место у кафе «Мунхэ Байгал» в селе Турка Прибайкальского района. Вероятно, они из отдыхающих, которые остановились перекусить. Сначала завязалась потасовка с захватами, а затем крупный качок в панамке достал травмат и сделал пару выстрелов в ногу соперника за паркинг. Очевидцы говорят, что на земле были следы крови», — сообщает канал.

О том, обратились ли участники конфликта в полицию, неизвестно.

До этого сообщалось, что в Татарстане полицейские выстрелили в водителя на проезжей части. На кадрах видно, как полицейские пытаются задержать мужчину, но он нападает на сотрудников правоохранительных органов и кричит. Кроме того, один из полицейских толкает спутницу водителя, пытающуюся помешать работе правоохранителей, на землю, из-за чего мужчина начинает кричать еще громче. Тогда сотрудники предупреждают, что применять оружие, но нарушитель не останавливается.

Ранее назраневец расстрелял людей из-за места на парковке.