На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Драка со стрельбой из-за парковочного места произошла в Бурятии

Житель Бурятии открыл стрельбу из травмата из-за конфликта на парковке
true
true
true

В Бурятии произошла драка со стрельбой из-за парковочного места. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Мужчины не поделили место у кафе «Мунхэ Байгал» в селе Турка Прибайкальского района. Вероятно, они из отдыхающих, которые остановились перекусить. Сначала завязалась потасовка с захватами, а затем крупный качок в панамке достал травмат и сделал пару выстрелов в ногу соперника за паркинг. Очевидцы говорят, что на земле были следы крови», — сообщает канал.

О том, обратились ли участники конфликта в полицию, неизвестно.

До этого сообщалось, что в Татарстане полицейские выстрелили в водителя на проезжей части. На кадрах видно, как полицейские пытаются задержать мужчину, но он нападает на сотрудников правоохранительных органов и кричит. Кроме того, один из полицейских толкает спутницу водителя, пытающуюся помешать работе правоохранителей, на землю, из-за чего мужчина начинает кричать еще громче. Тогда сотрудники предупреждают, что применять оружие, но нарушитель не останавливается.

Ранее назраневец расстрелял людей из-за места на парковке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами