Мужчины и женщина устроили стрельбу в Новосибирской области, есть пострадавшие

Двое мужчин и женщина устроили стрельбу на парковке в селе Усть-Тарка в Новосибирской области, в ходе которой ранения получили 14-летняя девочка и 19-летний молодой человек. Об этом сообщил СУ СК России по Новосибирской области в Telegram-канале.

«Ночью со 2 на 3 августа двое мужчин и одна женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проследовали на стоянку автомобилей, где произвели множественные выстрелы из огнестрельного оружия», — говорится в публикации.

Девочку госпитализировали, второго пострадавшего спасти не смогли. Возбуждено уголовное дело. Инициаторы произошедшего задержаны полицией.

«Между группой граждан произошел словесный конфликт, в результате которого 21-летний мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия», — сказали в ГУМВД.

В ближайшее время следователи Следственного комитета намерены предъявить им обвинение и направить ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

До этого в Бурятии произошла драка со стрельбой из-за парковочного места.

Ранее назраневец расстрелял людей из-за места на парковке.