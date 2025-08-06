Российская восьмиклассница, избившая связанную девочку, сбежала из СК

Под Новосибирском восьмиклассница, которая жестоко избила другую девочку, сбежала из Следственного комитета (СК). Об этом со ссылкой на источник сообщает nsk.kp.ru.

Инцидент произошел 22 июля на одной из станций под Новосибирском. Предварительно, восьмиклассница жестоко избила сверстницу. Она связала девочку, била по лицу и таскала за волосы. При этом пострадавшая умоляла ее отпустить.

По словам местных подростков, подозреваемая ранее неоднократно избивала других девочек, фиксируя это на видео. Кроме того, она якобы хвасталась, что у нее среди родственников есть бывшие сотрудники полиции, и ей за эти действия ничего не будет.

Сообщается, что после того, как ее доставили в Следственный комитет, подросток сбежала вместе с матерью. В СК по Новосибирской области позже сообщили, что несовершеннолетняя была задержана.

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