В РСТ отреагировали на сообщения о массовом отравлении россиян в Аланье

Сообщения о массовом отравлении российских туристов в отеле турецкой Аланьи на данный момент не подтверждаются, никаких обращений с их стороны в страховые компании или к туроператором по данному вопросу не поступали. Об этом RT сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

«РСТ рекомендует проверять источники информации и не цитировать сомнительные Telegram-каналы», ― подчеркнул Абдюханов.

Напомним, сегодня Telegram-канал SHOT сообщил, что в пятизвездочном отеле Аланьи Club Hotel Anjeliq 5 десятки российских туристов пожаловались на отравление. Утверждается, что первые заболевшие появились еще в июне, среди их симптомов ― высокая температура, тошнота и рвота. Отмечалось, что постояльцы пожаловались на антисанитарию, в том числе на летающих в зоне раздачи мух, грязную посуду, неудовлетворительное состояние номеров.

Ранее десятки россиян отравились креветками в отеле на Кубе.