Автомобиль протаранил ТЦ в Киеве

Автомобиль протаранил ТЦ «Оушен Плаза» в Киеве. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Момент происшествия запечатлели несколько камер видеонаблюдения. В результате инцидента никто не пострадал, несмотря на то, что в помещении находились посетители и охранники. Машина влетела в здание центра на полной скорости через стеклянную стену и врезалась в одну из перегородок. Авто явно получило существенные повреждения, о состоянии водителя ничего не известно.

До этого в Санкт-Петербурге женщина на иномарке врезалась в детский сад на углу Маяковской улицы и Саперного переулка. 25-летняя автомобилистка получила травму головы и ушиб колена. Дети не пострадали.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что черный автомобиль стоит возле здания. Транспорт получил повреждения. На записи также заметно, что на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее пьяный пенсионер протаранил три машины и врезался в жилой дом, распугав детей.