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Пьяный пенсионер протаранил три машины и врезался в жилой дом, распугав детей

Тюменский пенсионер въехал в качели на детской площадке и врезался в жилой дом

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ГИБДД Тюменской области

В Тюмени пенсионер сел пьяным за руль и едва не наехал на детей, играющих около дома. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел во дворе тюменского ЖК «Москва», где несколько мужчин устроили застолье на глазах у детей. Когда алкоголь кончился, они решили съездить за дополнительной порцией спиртного.

За руль автомобиля Kia уселся 75-летний пенсионер. Он не справился с управлением и въехал в три припаркованные машины, детские качели и столб. Поездку водитель закончил, врезавшись в жилой дом.

«При освидетельствовании алкотестер показал значение в 1,3 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — отметили в Госавтоинспекции.

Какое наказание грозит пожилому виновнику ДТП, не уточняется.

Ранее пьяный пенсионер угрожал детям ножом на детской площадке в Петербурге.

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