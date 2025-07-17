Туристов, подравшихся в очереди на канатную дорогу в Сочи, отправили за решетку

В Сочи наказали туристов, устроивших драку в очереди из-за скидки на подъемник. Об этом рассказали kp.ru в пресс-службе городского УВД.

После инцидента сотрудники полиции задержали четырех мужчин, приехавших из Тюмени и Кемеровской области. Оказалось, что зачинщики конфликта знакомы друг с другом, однако они не смогли назвать причины своей агрессии.

В отношении задержанных возбудили дело об административном правонарушении, за хулиганство им грозил штраф в размере 1 тыс. рублей либо до 15 суток ареста. В итоге каждый из участников драки, по решению Адлерского районного суда, проведет за решеткой по 10 суток.

12 июля один из курортов в Красной Поляне устроил День открытых дверей и пригласил гостей воспользоваться подъемником за 100 рублей вместо обычных двух тысяч. В день акции люди с пяти утра занимали очередь в кассы и на канатную дорогу, а затем часами стояли на жаре. В одной из таких очередей нервы соседей не выдержали, между мужчиной и женщиной случилась словесная перепалка, которая закончилась дракой. На видео, сделанном очевидцем, мужчина с силой толкает сначала соседа по очереди, затем разворачивается и дает кулаком по лицу девушки. На этом он не останавливается: кидает девушку на траву и бьет ее по лицу ногой. После этого на помощь к пострадавшей приходят прохожие и оттаскивают от нее дебошира.

Ранее двух туристок избили на популярном турецком курорте из-за неоплаченного счета.