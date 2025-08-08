Появились кадры извержения вулкана Килауэа на Гавайях

Ученые Геологической службы США запечатлели на видео раскаленные потоки лавы, стекающие по склонам вулкана Килауэа на Гавайях. Объявлен оранжевый код для авиации, говорится на сайте USGS.
«30-й эпизод продолжающегося извержения Халемаумау внезапно оборвался 6 августа в 12:55 по гавайскому времени после 12 часов непрерывного фонтанирования. Во время этого эпизода фонтаны лавы достигали высоты до 90 метров», — говорится в публикации.
По информации USGS, потоки лавы, образовавшиеся в результате извержения на дне Халемаумау в южной части Калуапеле (кальдера Килауэа), могут продолжать медленно двигаться или раскаляться по мере их остывания и затвердевания в ближайшие дни.
30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8, это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Крупнейшее землетрясение на Камчатке 30 июля привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский, началось излияние лавовых потоков на Ключевском.
Член-корреспондент РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров рассказал, что настоящая катастрофа планетарного масштаба может произойти, если подобное землетрясение спровоцирует извержение вулканов «Огненного кольца» Тихого океана — цепи «огненных гор» протяженностью 40 тысяч километров.
Ранее академик РАН заявил, что последствия землетрясений на Камчатке отразятся на экологии.