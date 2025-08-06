Стало известно, какие последствия могут иметь землетрясения на Камчатке

Землетрясения, происходящие на Камчатке, приведут к серьезным последствиям для экологии региона. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил член-корреспондент Российской академии наук (РАН), один из ведущих мировых специалистов в области географии Аркадий Тишков.

По его словам, природные катаклизмы повлияют на состояние островных архипелагов в акватории Берингова и Охотского морей.

«Возможно, там тоже будут свои изменения, активизируются подъемы и опускания суши и образование новых островов, исчезновение старых», — отметил специалист.

Кроме того, Тишков обратил внимание на влияние на окружающую среду извержения вулканов, начавшегося на фоне землетрясений. Он предупредил, что оно может привести к сильному загрязнению среды и спровоцировать понижение температуры воздуха на Камчатке, так как «проницаемость атмосферы будет снижена».

«При таких мощных землетрясениях обязательно будут происходить изменения конфигурации берегов», — добавил член-корреспондент РАН.

Как он сказал, данные изменения будут иметь огромное значение для рыболовства и морского природопользования. Также их необходимо будет учитывать при строительстве инфраструктуры.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым сильным в регионе с 1952 года. Местных жителей предупредили об угрозе цунами, в Северо-Курильском районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Четыре волны частично повредили портовую инфраструктуру и иные объекты.

На фоне подземных толчков активизировался вулкан Ключевской, начав выбрасывать пепел. При этом ученые утверждают, что его извержение не связано с землетрясением, поскольку вулкан активен давно.

Ранее в РАН заявили, что часть полуострова Камчатка сдвинулась после землетрясения.