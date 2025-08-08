В Карелии ограничат торговлю алкоголем

Карельские власти приняли план по сокращению потребления алкоголя до 2030 года

Правительство Республики Карелия приняло план по сокращению потребления алкоголя в регионе до 2030 года. О плане рассказала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

По ее словам, карельские власти планируют сократить временной период, в который будет продаваться спиртное, а также полностью запретить продажу алкоголя в определенные дни. Также в регионе будет вестись антиалкогольная информационная кампания и пропаганда здорового образа жизни. Министерство здравоохранения Карелии поставит своей задачей выявление алкоголизма у граждан на ранних стадиях и повышение качества медицины для зависимых.

В начале апреля в Вологодской области вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.

Губернатор региона Георгий Филимонов заявлял, что в регионе на фоне ограничений продажи крепких спиртных напитков закрылось 40% алкомаркетов. Позднее в регионе запретили работу сети алкомаркетов «Красное и Белое».

Ранее суд отказал в ходатайстве «Красного & Белого» на продажу алкоголя в Вологодской области.