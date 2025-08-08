В Брянской области украинский беспилотник атаковал грузовик «Мираторга»

Украинский БПЛА ударил по грузовику «Мираторга» с животными в Брянской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по грузовику «Мираторга», который перевозил животных, в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агропромышленного холдинга.

Инцидент произошел в Суземском районе. В результате атаки было повреждено транспортное средство. Водитель не пострадал, однако часть животных спасти не удалось.

По данным Минобороны РФ, в период с 12:00 до 15:00 мск средства противовоздушной обороны днем сбили 34 БПЛА над российскими регионами. Наибольшее количество целей — 12 — ликвидировали в Брянской области. В Калужской области перехватили 10 беспилотников, в Краснодарском крае — восемь, в Республике Адыгея и Рязанской области — по одному. Еще два БПЛА нейтрализовали в небе над акваторией Азовского моря.

Сегодня Telegram-канал SHOT писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались использовать пикапы (дома на колесах) для запуска БПЛА в двух регионах России. По данным канала, эти попытки были оперативно предотвращены сотрудниками российских силовых структур.

Сообщается, что украинские военные планировали запустить FPV-дроны из автофургонов в Ростовской и Саратовской областях. Целью ударов должны были стать объекты на территории России, аналогично атаке на аэродромы, состоявшейся в начале июня.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали четыре подростка.