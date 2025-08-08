На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области украинский беспилотник атаковал грузовик «Мираторга»

Украинский БПЛА ударил по грузовику «Мираторга» с животными в Брянской области
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по грузовику «Мираторга», который перевозил животных, в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агропромышленного холдинга.

Инцидент произошел в Суземском районе. В результате атаки было повреждено транспортное средство. Водитель не пострадал, однако часть животных спасти не удалось.

По данным Минобороны РФ, в период с 12:00 до 15:00 мск средства противовоздушной обороны днем сбили 34 БПЛА над российскими регионами. Наибольшее количество целей — 12 — ликвидировали в Брянской области. В Калужской области перехватили 10 беспилотников, в Краснодарском крае — восемь, в Республике Адыгея и Рязанской области — по одному. Еще два БПЛА нейтрализовали в небе над акваторией Азовского моря.

Сегодня Telegram-канал SHOT писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались использовать пикапы (дома на колесах) для запуска БПЛА в двух регионах России. По данным канала, эти попытки были оперативно предотвращены сотрудниками российских силовых структур.

Сообщается, что украинские военные планировали запустить FPV-дроны из автофургонов в Ростовской и Саратовской областях. Целью ударов должны были стать объекты на территории России, аналогично атаке на аэродромы, состоявшейся в начале июня.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали четыре подростка.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами