Украинская армия попыталась использовать пикапы для запуска БПЛА в регионах РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались использовать пикапы (дома на колесах) для запуска беспилотных летательный аппаратов (БПЛА) в двух регионах России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, эти попытки были оперативно предотвращены сотрудниками российских силовых структур.

Сообщается, что украинские военные планировали запустить FPV-дроны из автофургонов в Ростовской и Саратовской областях. Целью ударов были объекты по всей территории России, аналогично атаке на аэродромы, состоявшейся в начале июня.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет. В ходе нее были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию РФ и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее силовики нашли подземный склад ВСУ с оружием НАТО в российском регионе.