«Диплом не решает»: работодатели в РФ перестали оценивать образование кандидатов

Сегодня во всем мире работодатели перестают оценивать соискателей по их дипломам, в России эта тенденция тоже набирает обороты. Руководителей компаний больше интересуют личные достижения человека и его потенциал, рассказал HR-специалист, ведущий российский эксперт в области управления организациями Максим Недякин в пресс-центре НСН.

«Раньше не поступить в университет было просто странно. Высшее образование считалось обязательным атрибутом, сегодня это не так. Диплом уже не так многое значит. Многие международные компании вообще убрали требование о высшем образовании из необходимого минимума, это и Microsoft, и Tesla», — отметил эксперт, добавив, что в России ситуация складывается аналогичная, за исключением медицины.

В целом компании стараются выбирать кандидатов, которые имеют определенные достижения, опыт и потенциал. Поэтому перед поступлением в вуз выпускнику школы необходимо хорошо подумать, на что конкретно планирует потратить следующие пять лет жизни – важно, чтобы выбор был осмысленным, дело не ограничивалось только вузом, рейтинг которого сегодня на рынке труда никому не важен, заключил специалист.

До этого он также отметил, что в России академическое образование отстает от реального рынка труда, опоздание достигает трех-семи лет. То есть поступившие в вуз три года назад студенты, которые еще учатся, после получения дипломов могут оказаться невостребованными, так как тенденции стремительно меняются, а во многих сферах начинает главенствовать искусственный интеллект.

