«Идут в вуз по инерции»: в России заявили об обесценивании высшего образования

В России академическое образование отстает от реального рынка труда, опоздание достигает трех-семи лет. То есть поступившие в вуз три года назад студенты, которые еще учатся, после получения дипломов могут оказаться невостребованными, так как тенденции стремительно меняются, а во многих сферах начинает главенствовать искусственный интеллект, заявил HR-специалист, ведущий российский эксперт в области управления организациями Максим Недякин.

«Если говорить об академическом образовании, мы живем по инерции. Сегодня нет очевидной связи между дипломом и будущей зарплатой. Причина в том, что образование запаздывает за той практикой, которая складывается на рынке. Этот лаг составляет от трех до семи лет», — подчеркнул эксперт в пресс-центре НСН.

Он напомнил о очередной обновленной версии ChatGPT, которая может заменить специалистов в написании кода. По этой причине сегодня молодежь, понимая это, уже не ориентируется на зарплату как на основной показатель привлекательности работы. Так, многие хотят работать в «Яндексе» и «Сбере», но не из-за денег, а из-за прочих факторов – экологического подхода, культуры общения и так далее, заключил специалист.

Россия готовится к переходу на новую модель высшего образования. Вместо привычной схемы бакалавриат-магистратура вводятся два уровня — базовый и специализированный. Проект закона уже разработан, а запуск полной реформы запланирован на 2027 год, но до этого систему опробуют в вузах, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

