«У нас не тропики!»: вирусолог призвал россиян не бояться чикунгунью

Вирус чикунгунья россиянам не грозит – риск его завоза из Китая ничтожно мал, а основной источник распространения – это комары, которые живут совсем в других широтах. Об этом Общественной Службе Новостей заявил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

По словам врача, даже если подхвативший вирус в Китае турист вернется в Россию, широкого распространения заболевание не получит, так как основным переносчиком остается определенный вид комаров. Этот вирус не так опасен, как COVID-19, который люди стали стремительно передавать друг другу, убежден специалист. Если даже ситуация сложится тревожная, то Роспотребнадзор примет соответствующие меры, заверил он.

Более всего вирус чикунгунья характерен для субтропиков и тропиков, а не для России, подчеркнул Аграновский. Он напомнил, что изначально комары-переносчики появились в Африке и Азии, и лишь недавно их впервые обнаружили в Северной Америке и Южной Европе.

«Очевидно, комары, которые несли вирус, как-то попали на эту территорию — только так он может распространяться. Произойти это могло различными путями. Например, яйца комаров могли попасть туда с образцами растений и воды, которые привезли люди. Или комары могли попасть в эти регионы с какими-то воздушными массами», — пояснил вирусолог.

Он подчеркнул, что вероятность вспышки вируса в России невелика, так как здесь практически нет приемлемого для него климата.

Напомним, специалисты подчеркивают, что вирус чикунгунья передается как через укусы комаров, так и воздушно-капельным путем. В Китае, где зафиксировали вспышку заболевания, для ликвидации вируса используются протоколы национального уровня. В числе прочего, жителям предписали избавляться от застоявшейся воды в домах, например, в цветочных горшках, кофемашинах или бутылках. За нарушение этого требования грозит штраф в размере до 10 тысяч юаней. По данным на 6 августа, там было зарегистрировано более 7000 случаев заражения вирусом, большая часть заболевших выявлена в крупнейшем производственном центре страны Фошань.

Ранее власти Китая привлекли комаров-каннибалов и рыб для борьбы с вирусом чикунгунья.