Ученые предупредили россиян о последствиях магнитной бури

Индекс солнечной активности сейчас находится на оранжевом уровне — третьем из пяти возможных. Об этом пишет «Экоправда» со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Отмечается, что 28 августа жители ряда регионов России почувствовали заторможенность сознания и усилившиеся головные боли в связи с магнитными бурями, мощность которых достигла четырех баллов.

Как утверждают астрофизики, днем ранее было зафиксировано минимум десяток мощных вспышек на Солнце, одна из которых достигла класса М. В связи с этим ученые прогнозируют, что в ближайшее время стоит ожидать новых вспышек, включая самые мощные, класса Х. Отмечается, что такие вспышки могут продолжать возникать вплоть до 29 августа, и вероятность того, что выброшенная Солнцем плазма достигнет Земли, остается высокой.

Медики предупреждают, что в периоды магнитной активности свыше трех баллов метеочувствительные люди могут страдать от головных болей, головокружения, учащенного сердцебиения и повышенной слабости вплоть до обмороков. В такие моменты им следует избегать дополнительных стрессов, интенсивных физических нагрузок и конфликтных ситуаций. Также важно контролировать водный баланс организма — рекомендуется употреблять больше чистой питьевой воды.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле началась магнитная буря класса G2.

В середине августа главный научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова РАН, доктор физико-математических наук Борис Филиппов заявлял, что геомагнитное поле защищает жизнь на Земле от вредного воздействия Солнца, в том числе вспышек и магнитных бурь.

При этом ученый отмечал, что магнитные бури оказывают на землян более серьезное воздействие, чем вспышки на светиле.

Ранее Леус спрогнозировал увеличение количества магнитных бурь.