На Землю обрушится мощная магнитная буря

Синоптик Леус: в пятницу на Землю обрушится мощная магнитная буря
Depositphotos

В пятницу, 8 июля, на Земле ожидается самая сильная за последние два месяца магнитная буря второго класса. Об этом RT сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Никакой сенсации нет, учитывая тот факт, что в августе магнитных бурь на Земле не было, а в июле были слабого характера», — отметил специалист.

По его словам, сопоставимые по силе магнитные бури в последний раз были в середине июня – тогда тоже им присвоили второй класс из пяти возможных. Леус добавил, что слабые магнитные бури ожидаются также в субботу, есть вероятность геомагнитных возмущений и в воскресенье.

До этого специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что причиной геомагнитных возмущений 8 августа станет выброс корональной массы после крупной солнечной вспышки уровня M4.4, произошедшей 5 августа. Учёные уточнили, что удар по магнитному полю Земли может быть значительно сильнее, чем предполагалось ранее. Модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака, что может привести к усилению геомагнитной активности.

Ранее врач рассказала о продуктах, которые помогут легче пережить магнитные бури.

