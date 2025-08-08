«Пандемии не будет»: россиянам посоветовали защититься от чикунгуньи

Несмотря на введенные в Китае ограничения из-за распространения вируса чикунгунья, опасаться новой пандемии не стоит – этот сценарий маловероятнен, считает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Несмотря на это, в некоторых случаях заражение грозит серьезными последствиями, поэтому нужно соблюдать меры профилактики, отметил он в беседе с 360.ru.

Чикунгунья — это арбовирус рода Alphavirus, вызывающий лихорадку — острое вирусное инфекционное заболевание. Источником распространения являются комары, но подхватить вирус можно и воздушно-капельным путем. Среди основных симптомов выделяют такие, как сильные головные боли и боли в суставах, воспаление суставов — полиартрит, лихорадка, кишечные расстройства, сыпь, слабость, головная боль, усталость. Температура может подняться до 39 градусов.

В целом, по словам вирусолога, чикунгунья редко грозит серьезными осложнениями. Однако если речь идет о пожилых и людях, страдающих сопутствующими заболеваниями, то риски повышаются, вплоть до летального исхода, предупредил врач.

«Лечение симптоматическое, так как надежные средства против болезни, вызванной этим вирусом, отсутствуют», — добавил он.

Вакцину, по словам Альтштейна. Разрабатывают по всему миру, к применению на сегодняшний день доступна одна – американская. Среди других эффективных мер профилактики, которые стоит соблюдать, вирусолог выделил применение репеллентов и быструю ликвидацию очагов размножения комаров.

Что касается угрозы новой пандемии, то это миру не грозит, убежден эксперт. Он подчеркнул, что главным способом распространения болезни остаются укусы комаров, а их активность носит сезонный характер. Когда она спадет, вирус также начнет сходить на нет, убежден специалист. Более того, комары обитают далеко не везде – в основном, это проблема теплых и влажных Африки и Азии. В России вирус выявляли только у граждан, вернувшихся из-за рубежа, отметил Альтштейн.

«Пандемии не будет, это сомнений не вызывает», — заключил он.

Напомним, в Китае для ликвидации вируса чикунгунья используются протоколы национального уровня. В числе прочего, жителям предписали избавляться от застоявшейся воды в домах, например, в цветочных горшках, кофемашинах или бутылках. За нарушение этого требования грозит штраф в размере до 10 тысяч юаней.

Ранее в Китае раскрыли детали о распространении вируса чикунгунья.