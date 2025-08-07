На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Крымом сбили не менее девяти ракет Storm Shadow

SHOT: силы ПВО Крыма сбили не менее девяти ракет Storm Shadow ВСУ
Unsplash

Вооруженные силы Украины атаковали Крым с использованием не менее девяти ракет типа Storm Shadow. Об этом пишет SHOT.

По данным Telegram-канала, все запущенные ракеты сбили средствами противовоздушной обороны. Атаки производились с позиций в Одесской и Николаевской областях. По предварительным данным, на земле в результате обстрела повреждений не зафиксировано, однако ракетная угроза остается актуальной.

Очевидцы, опрошенные в Telegram-канале «Mash на волне», сообщили о работе систем ПВО в Симферополе, Джанкое, Красногвардейском и Белогорском районах. Мониторинговые источники также отмечают пуски ракет по территории Крыма.

В связи с угрозой движение по Керченскому мосту временно ограничено, сообщили в региональных службах.

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата. Наибольшее количество дронов было сбито над акваторией Азовского моря — 31 единица. Еще 11 беспилотников были уничтожены над территорией Крыма, десять — над Ростовской областью, девять — над Краснодарским краем, восемь — над акваторией Черного моря, семь — над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской областью и по одному — над Курской и Орловской областями.

Ранее сообщалось, что российские силы за сутки уничтожили два морских дрона ВСУ в Черном море.

Атаки БПЛА на Россию
