В Анапе сработали сирены воздушной тревоги

В Анапе после объявления об угрозе атаки БПЛА включили сирены, их сняли на видео

В курортном городе Анапа после объявленный угрозы атаки украинских беспилотников сработали сирены. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«В Анапе звучат сирены. Жителей просят укрыться в помещениях и не подходить к окнам», — говорится в сообщении.

Мэрия города до этого опубликовала в Telegram-канале информацию о том, что в городе запущена система оповещения об опасности в связи с возможной атакой дронов.

Власти города призвали сохранять спокойствие, не выходить на улицы, а также, по возможности, укрываться в помещениях без окон.

В пресс-службе министерства обороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российской территорией. Атака продолжалась с 0:20 до 5:40 мск.

Девять дронов перехватили в Ростовской области, восемь — в республике Крым, шесть — в Саратовской области. В Брянской области уничтожили еще пять БПЛА, в Волгоградской и Белгородской областях — по одному.

Ранее в Геленджике ввели ограничения на работу аэропорта.