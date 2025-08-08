В Минобороны завили об уничтожении 13 БПЛА над территорией России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уничтожение беспилотников велось период с 09:45 до 11:15 мск. В течение этого времени шесть БПЛА были сбиты над Орловской областью, три — над Курской областью, два — над Краснодарским краем и по одному над Тульской областью и акваторией Азовского моря.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что в небе над регионом было уничтожено шесть дронов. По его словам, обошлось без повреждений и пострадавших.

Сегодня Telegram-канал SHOT писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались использовать пикапы (дома на колесах) для запуска БПЛА в двух регионах России. По данным канала, эти попытки были оперативно предотвращены сотрудниками российских силовых структур.

Сообщается, что украинские военные планировали запустить FPV-дроны из автофургонов в Ростовской и Саратовской областях. Целью ударов должны были стать объекты на территории России, аналогично атаке на аэродромы, состоявшейся в начале июня.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал машину с луганскими коммунальщиками.