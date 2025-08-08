На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны завили об уничтожении 13 БПЛА над территорией России

МО: средства ПВО уничтожили 13 беспилотников над российскими регионами
true
true
true
close
Olga Sokolova/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уничтожение беспилотников велось период с 09:45 до 11:15 мск. В течение этого времени шесть БПЛА были сбиты над Орловской областью, три — над Курской областью, два — над Краснодарским краем и по одному над Тульской областью и акваторией Азовского моря.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что в небе над регионом было уничтожено шесть дронов. По его словам, обошлось без повреждений и пострадавших.

Сегодня Telegram-канал SHOT писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались использовать пикапы (дома на колесах) для запуска БПЛА в двух регионах России. По данным канала, эти попытки были оперативно предотвращены сотрудниками российских силовых структур.

Сообщается, что украинские военные планировали запустить FPV-дроны из автофургонов в Ростовской и Саратовской областях. Целью ударов должны были стать объекты на территории России, аналогично атаке на аэродромы, состоявшейся в начале июня.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал машину с луганскими коммунальщиками.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами