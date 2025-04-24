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Мигрант приставал к девушке в московском метро

В Москве мигранта задержали за приставания к девушке в метро
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РИА Новости

Следователи выясняют обстоятельства инцидента с иностранцем в московском метро. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 20 апреля. По предварительной информации, иностранец домогался девочки. Однако в какой-то момент ее спас другой пассажир. На какой станции это произошло и другие обстоятельства инцидента не уточняются.

«В настоящее время выясняется, действительно ли пострадавшая – несовершеннолетняя или ей больше 18 лет», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи проводят проверку.

Как сообщает Readovka, когда мигрант стал приставать к девушке, его остановил один из пассажиров и потребовал объяснений. При этом иностранец попытался уйти домой и не смог внятно сказать о своих мотивах.

По словам очевидцев, пострадавшая выглядела несовершеннолетней и испугалась, когда к ней подошел иностранец.

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