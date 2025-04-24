В Петербурге экс-сотрудник УФСИН годами насиловал падчерицу

В Петербурге экс-сотрудника УФСИН задержали за насилие над падчерицей

В Петербурге бывшего сотрудника ФСИН подозревают в насилии в отношении падчерицы. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, мужчина неоднократно насиловал девочку в период с осени 2017 по весну 2020 года. В момент, когда все началось, ей было 12 лет.

В прошлом году девушку обнаружили на детской площадке, но спасти не смогли. Только сейчас мужчина сознался в том, что годами насиловал ребенка.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», мужчина задержан. На отчима девушки якобы вышли во время расследования после произошедшего на детской площадке, мужчине 59 лет.

До этого в США мужчину арестовали за изнасилование двухмесячной дочери его возлюбленной. По сообщениям полиции, еще до рождения младенца пара обсуждала, что сделает с ребенком и обменивалась непристойными материалами с детьми.

Ранее в Иваново мигранты толпой изнасиловали женщину в машине.