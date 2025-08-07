На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа неожиданная опасность для собак на даче

PLOS Water: токсичная вода из колодца вредит собакам
true
true
true
close
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Использование воды из колодца для того, чтобы напоить собаку может быть опасно не только для питомцев, но и для самих людей, предупредили исследователи из Технологического института Виргинии. Работа опубликована в журнале PLOS Water.

Авторы проанализировали воду из мисок домашних собак, живущих в домах рядом колодцами. В 64% образцов были зафиксированы превышения допустимого уровня как минимум одного тяжелого металла: свинца, железа, серы или мышьяка.

Как отмечают ученые, загрязнение воды может сказываться на состоянии здоровья животных раньше, чем на людях. Это связано с меньшими размерами собак и их более короткой продолжительностью жизни. В ряде случаев именно собаки первыми демонстрировали признаки отравления тяжелыми металлами, что позже помогло диагностировать аналогичные проблемы у их владельцев.

Исследование также показало, что системы очистки воды имеют значение. Собаки, чья вода проходила только через простую фильтрацию, чаще имели проблемы со здоровьем. А вот у тех, чья вода очищалась методом обратного осмоса, риск заболеваний был заметно ниже.

Авторы работы призывают всех владельцев собак, пользующихся колодезной водой, провести ее тестирование и при необходимости использовать домашнюю систему очистки. По их словам, защита здоровья домашних животных может стать первым шагом к защите людей от опасных веществ в воде.

Ранее ученые выяснили, что распространенный паразит домашних кошек изменяет наш мозг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами