На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минэнерго РФ прокомментировало повышенный спрос на автомобильный бензин

Минэнерго РФ: восстановительные работы на НПЗ идут ускоренными темпами
true
true
true
close
TTstudio/Shutterstock/FOTODOM

Восстановительные работы на ряде российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) идут ускоренными темпами. Об этом сообщило министерство энергетики РФ в комментарии по поводу повышенного спроса на бирже автомобильного бензина.

По его данным, на НПЗ вводятся резервные установки первичной и вторичной переработки. Объемы бензина, выпавшие из-за внеплановых ремонтов, будут компенсированы в ближайшие дни.

В ведомстве отметили, что внутренний рынок полностью обеспечен бензином, несмотря на повышенный спрос на бирже. С начала года производство и отгрузки бензина превышали показатели прошлого года, сформированы необходимые запасы, заверили в Минэнерго.

В условиях действующего запрета на экспорт бензина дополнительное топливо направят на внутренний рынок, приоритет — биржевая торговля и мелкий опт.

Минэнерго призвало участников рынка соблюдать регулярность и равномерность торгов для стабилизации ситуации.

5 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что рекордное подорожание бензина АИ-95 на Петербургской бирже связано с атаками украинских беспилотников (БПЛА) на российские НПЗ. Собеседник издания связывает рост котировок с атаками БПЛА на НПЗ 2 августа, из-за чего могли быть повреждены установки первичной переработки сырья суммарной производительностью около 40 тыс. тонн в сутки. Отмечается, что на восстановление оборудования может уйти от месяца до полугода.

В конце июля правительство распространило действующие до 31 августа ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Решение объяснили поддержанием стабильности внутреннего топливного рынка в период повышенного сезонного спроса и сельхозработ.

Ранее в Минэнерго прокомментировали ситуацию с колебаниями цен на топливном рынке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами