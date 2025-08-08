Минэнерго РФ прокомментировало повышенный спрос на автомобильный бензин

Восстановительные работы на ряде российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) идут ускоренными темпами. Об этом сообщило министерство энергетики РФ в комментарии по поводу повышенного спроса на бирже автомобильного бензина.

По его данным, на НПЗ вводятся резервные установки первичной и вторичной переработки. Объемы бензина, выпавшие из-за внеплановых ремонтов, будут компенсированы в ближайшие дни.

В ведомстве отметили, что внутренний рынок полностью обеспечен бензином, несмотря на повышенный спрос на бирже. С начала года производство и отгрузки бензина превышали показатели прошлого года, сформированы необходимые запасы, заверили в Минэнерго.

В условиях действующего запрета на экспорт бензина дополнительное топливо направят на внутренний рынок, приоритет — биржевая торговля и мелкий опт.

Минэнерго призвало участников рынка соблюдать регулярность и равномерность торгов для стабилизации ситуации.

5 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что рекордное подорожание бензина АИ-95 на Петербургской бирже связано с атаками украинских беспилотников (БПЛА) на российские НПЗ. Собеседник издания связывает рост котировок с атаками БПЛА на НПЗ 2 августа, из-за чего могли быть повреждены установки первичной переработки сырья суммарной производительностью около 40 тыс. тонн в сутки. Отмечается, что на восстановление оборудования может уйти от месяца до полугода.

В конце июля правительство распространило действующие до 31 августа ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Решение объяснили поддержанием стабильности внутреннего топливного рынка в период повышенного сезонного спроса и сельхозработ.

