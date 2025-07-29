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СК возбудил дело против женщины, подозреваемой в помощи террористической организации

В Кабардино-Балкарии возбуждено дело против женщины за перевод денег террористам
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РИА Новости

Управление Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело в отношении россиянки 1971 года рождения, подозреваемой в участии в деятельности и финансировании террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2016 года женщина опубликовала в социальной сети пост о сборе денег для оказания благотворительной помощи нуждающимся. Собранные средства в размере 1,1 млн рублей она перечислила участникам международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России, говорится в сообщении.

В октябре 2017 года уроженка Кабардино-Балкарии покинула Россию и отправилась в иностранное государство для участия в деятельности террористической организации. Куда именно она уехала, не указывается.

Ранее в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о вербовке людей в террористическую организацию, ей было заочно предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Россиянка объявлена в международный розыск.

Ранее в Дагестане возбудили дела в отношении сторонников террористической организации.

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