Бывший пациент психлечебницы неадекватно себя ведет и пугает соседей в Иркутске

Иркутянин ходит по району с ножом и пугает местных жителей
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Babr Mash»

В Иркутске бывший пациент психлечебницы пугает соседей своим неадекватным поведением, сообщает Babr Mash.

По данным Telegram-канала, мужчину зовут Дмитрий, он живет на улице Лызина и в конце июля выписался из психиатрической клиники. У Дмитрия есть девушка, которой, по мнению соседей, нужна помощь, так как партнер часто проявляет к ней агрессию даже в общественных местах.

В таких случаях окружающие тоже не чувствуют себя в безопасности. Дмитрий регулярно пугает их своими выходками, которые иногда фиксирует на камеру своего телефона. Он может гулять по району с одеялом на голове, размахивает ножом и пристает к детям.

Тем не менее правоохранители пока не нашли поводов для привлечения его к ответственности.

До этого мужчина в трусах пытался напасть на людей и разгромил машины в Иркутской области. Жители улицы Матросовой в Усолье-Сибирском сняли на камеру, как он молча ходит по дороге и останавливает проезжающие машины. Также на видео попало, как он угрожает напасть на мужчин в гаражах. Те в итоге дали ему отпор, и перейти от слов к делу горожанин не решился. Однако наутро стало известно, что злоумышленник испортил припаркованные машины. Мужчина сломал у них дворники и зеркала. Владельцы автомобилей уже написали заявление и обратились в полицию.

Ранее мужчина, разгуливавший с мачете, напугал людей в российском городе.

