На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Иркутской области мужчина в трусах пытался напасть на людей и разгромил машины

В Иркутской области агрессивный мужчина кидался на людей и попал на видео
true
true
true
close
Telegram-канал «Babr Mash»

Неизвестный в трусах пытался напасть на людей и повредил машины в Иркутской области. Об этом сообщает Babr Mash.

Мужчину в рубашке, тапочках и трусах заметили ночью в Усолье-Сибирском. Жители улицы Матросовой сняли на камеру, как он молча ходит по дороге и останавливает проезжающие машины.

Также на видео попало, как он угрожает напасть на мужчин в гаражах. Те в итоге дали ему отпор, и перейти от слов к делу неадекватный горожанин не решился.

Однако наутро стало известно, что злоумышленник испортил припаркованные машины. Мужчина сломал у них дворники и зеркала. Владельцы автомобилей уже написали заявление и обратились в полицию.

Сейчас правоохранители разыскивают героя видео.

До этого аналогичный инцидент произошел в Петербурге. Там пьяный полуголый мужчина устроил погром в подъезде и угрожал соседям. Дебошир выкрикивал угрозы, колотил по дверям, выдирал наличники и разбил несколько дверных звонков в многоэтажке на Большеохтинском проспекте. Прибывший на место наряд Росгвардии задержал злоумышленника. Мужчина доставлен в отдел полиции, причину своего поступка он объяснить не смог.

Ранее москвич с отверткой напал на пассажира в автобусе, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами