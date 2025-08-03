В Иркутской области мужчина в трусах пытался напасть на людей и разгромил машины

В Иркутской области агрессивный мужчина кидался на людей и попал на видео

Неизвестный в трусах пытался напасть на людей и повредил машины в Иркутской области. Об этом сообщает Babr Mash.

Мужчину в рубашке, тапочках и трусах заметили ночью в Усолье-Сибирском. Жители улицы Матросовой сняли на камеру, как он молча ходит по дороге и останавливает проезжающие машины.

Также на видео попало, как он угрожает напасть на мужчин в гаражах. Те в итоге дали ему отпор, и перейти от слов к делу неадекватный горожанин не решился.

Однако наутро стало известно, что злоумышленник испортил припаркованные машины. Мужчина сломал у них дворники и зеркала. Владельцы автомобилей уже написали заявление и обратились в полицию.

Сейчас правоохранители разыскивают героя видео.

До этого аналогичный инцидент произошел в Петербурге. Там пьяный полуголый мужчина устроил погром в подъезде и угрожал соседям. Дебошир выкрикивал угрозы, колотил по дверям, выдирал наличники и разбил несколько дверных звонков в многоэтажке на Большеохтинском проспекте. Прибывший на место наряд Росгвардии задержал злоумышленника. Мужчина доставлен в отдел полиции, причину своего поступка он объяснить не смог.

Ранее москвич с отверткой напал на пассажира в автобусе, и это попало на видео.