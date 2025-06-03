Неадекватный мужчина, разгуливавший с мачете, напугал людей в российском городе

В Батайске задержали неадекватного мужчину с мачете, который напугал местных жителей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл на одной из улиц города. Как установили правоохранители, 29-летний местный житель, находясь в неадекватном состоянии, передвигался по оживленной улице с мачете в руках, что вызвало серьезное беспокойство среди прохожих.

На место оперативно прибыли полицейские и бойцы Росгвардии, которые задержали нарушителя. Его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Там медработник заключил, что у мужчины имеется психическое отклонение, и его перевели в областной психоневрологический диспансер. Полицейские поблагодарили бдительных горожан, сообщивших о неадекватном прохожем с мачете.

До этого брянец пришел в суд с мачете и требовал пропустить его к судье. В его отношении составили протокол.

Ранее россиянин с мачете похитил и избил обидчика жены.