На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналист провел пять дней на леднике в Норвегии без еды и воды из-за сломанной ноги

В Норвегии спасли репортера из США, сломавшего ногу во время хайкинга в нацпарке
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Норвегии спасли известного журналиста-эколога из США, который на пять дней застрял на леднике со сломанной ногой, сообщает Guardian.

Алек Лун, 38-летний репортер, который работал в New York Times и Atlantic, а также был специальным корреспондентом для Guardian, отдыхал в Норвегии вместе с сестрой.

31 июля американец отправился в одиночный четырехдневный поход, а затем пропал без вести в отдаленном национальном парке Фолгефонна, где находится один из крупнейших ледников страны.

Родные узнали о его исчезновении в понедельник, 4 августа, после того, как мужчина не вылетел из Бергена в Великобританию. Спасатели нашли Луна днем в среду, 6 августа. В его поисках участвовали волонтеры из Красного Креста, полиция, собаки, специализированные альпинистские отряды и беспилотники.

Лун получил серьезную травму и «пять дней провел в горах в очень плохую погоду, практически без еды и питья». Участники спасательной операции утверждают, что журналисту «очень повезло», так как до сих пор они не находили живыми пропавших туристов после стольких дней.

Сестра Луна подтвердила в социальных сетях, что он был найден и доставлен в Берген на вертолете.

Как сообщается, Лун является обладателем многочисленных наград и дважды номинировался на премию «Эмми». Он долгое время жил в Москве и в Стамбуле, а сейчас живет в Великобритании и занимается климатической журналистикой, будучи стипендиатом Пулитцеровского центра по океанографическим исследованиям.

Ранее спасенному в Италии туристу предъявили счет за игнорирование знаков об оползне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами