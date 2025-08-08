Журналист провел пять дней на леднике в Норвегии без еды и воды из-за сломанной ноги

В Норвегии спасли репортера из США, сломавшего ногу во время хайкинга в нацпарке

В Норвегии спасли известного журналиста-эколога из США, который на пять дней застрял на леднике со сломанной ногой, сообщает Guardian.

Алек Лун, 38-летний репортер, который работал в New York Times и Atlantic, а также был специальным корреспондентом для Guardian, отдыхал в Норвегии вместе с сестрой.

31 июля американец отправился в одиночный четырехдневный поход, а затем пропал без вести в отдаленном национальном парке Фолгефонна, где находится один из крупнейших ледников страны.

Родные узнали о его исчезновении в понедельник, 4 августа, после того, как мужчина не вылетел из Бергена в Великобританию. Спасатели нашли Луна днем в среду, 6 августа. В его поисках участвовали волонтеры из Красного Креста, полиция, собаки, специализированные альпинистские отряды и беспилотники.

Лун получил серьезную травму и «пять дней провел в горах в очень плохую погоду, практически без еды и питья». Участники спасательной операции утверждают, что журналисту «очень повезло», так как до сих пор они не находили живыми пропавших туристов после стольких дней.

Сестра Луна подтвердила в социальных сетях, что он был найден и доставлен в Берген на вертолете.

Как сообщается, Лун является обладателем многочисленных наград и дважды номинировался на премию «Эмми». Он долгое время жил в Москве и в Стамбуле, а сейчас живет в Великобритании и занимается климатической журналистикой, будучи стипендиатом Пулитцеровского центра по океанографическим исследованиям.

