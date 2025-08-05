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Спасенному в Италии туристу предъявили счет за игнорирование знаков об оползне

Guardian: спасенному в Альпах британцу спасатели предъявили счет на €14 тыс.
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Спасенный в горах Италии 60-летний британский турист должен будет заплатить свыше €14 тыс. за то, что проигнорировал предупреждение об оползне. Об этом сообщает лондонская газета Guardian.

Мужчина отправился на прогулку в горы несмотря на то, что тропы были закрыты из-за высокого риска схода оползней. Об этом на итальянском и английском языках было написано на предупреждающих знаках. Начавшееся падение камней испугало британского туриста, он не рискнул самостоятельно возвращаться назад и вызвал по мобильному телефону службу спасения.

Из-за сложных погодных условий спасатели были вынуждены использовать два специальных вертолета, которые в общей сложности находились в воздухе на протяжении 93 минут.

После завершения операции спасенному туристу предъявили счет в размере €14 225, из которых €11 160 пришлись на полеты вертолетов.

20 июля сообщалось, что сотрудники МЧС спасли 18-летнего туриста, сорвавшегося со скалы в Челябинской области.

Ранее в Бразилии спасли туриста, который вырыл на пляже яму и сам же в ней застрял.

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