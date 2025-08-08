Россиянам рассказали, как сделать заготовки из огурцов на зиму

Из большого количества пересохших огурцов можно сделать заготовку на зиму. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, они советуют выбрать наиболее свежие огурцы без повреждений и промыть их, после чего удалить кончики и нарезать на кружки или бруски.

«Чтобы сохранить цвет и текстуру, можно бланшировать огурцы. Для этого опустите нарезанные огурцы в кипящую воду на одну-две минуты, а потом быстро охладите в ледяной воде. Это необязательно, но может улучшить качество после разморозки», — отметили в сообщении.

Специалисты порекомендовали разложить огурцы по пакетам или контейнерам для заморозки и убрать их в морозильник. Полученные заготовки можно будет использовать для салатов или других блюд зимой.

В компании «Платформа ОФД» до этого сообщили, что спрос на товары для домашнего консервирования к августу текущего года оказался выше прошлогоднего в среднем на 10%. Средний чек на товары для консервирования также немного вырос — на 8%. Так, банки покупали на 9% чаще, чем в прошлом году, тогда как крышки для них — на 13%. По информации источника, также россияне выразили интерес и к закаточным машинкам — на 6% выше прошлогоднего.

Ранее россиянам рассказали, как правильно стерилизовать банки для заготовок.