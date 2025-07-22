Россиянам рассказали, как правильно стерилизовать банки для заготовок

Стерилизация банок является самым важным этапом в заготовках, потому что от нее зависит качество продукта и срок годности. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии и технологии биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

«Обычно стерилизация занимает не больше 20 минут, но все зависит от размера емкости. Чем она больше, тем дольше нужно ее обрабатывать. Чтобы сделать это на пару, нужно ставить банку вверх дном. Но, пожалуй, самый эффективный метод — это полностью погрузить ее в воду и прокипятить, на это уйдет около 10 минут. Также не лишним будет простерилизовать и крышки», — отметил он.

Кандидат медицинских наук, инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал газете «Известия», что консервация подразумевает герметизацию банки с продуктом, нагревание ее при определенной температуре и помещение в банку консервирующих веществ. Все три условия направлены на то, чтобы уничтожить бактерии, которые неизбежно существуют на продуктах, подлежащих консервации.

Суслянок уточнил, что для горячего консервирования с недолгим сроком хранения лучше использовать полиэтиленовые крышки, для засолки огурцов или других продуктов — лакированные крышки, для варенья — обычные металлические.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии и технологии биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок до этого рассказал «Газете.Ru», что срок хранения домашних заготовок зависит от нескольких факторов, включая температуру хранения, уровень кислотности, содержание сахара и соли, а также наличие воздуха в банке.

Ранее россиянам рассказали о природных консервантах, которые продлят срок хранения заготовок.