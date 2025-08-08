Армения и Азербайджан подпишут мирный договор в Белом доме

Трамп: Алиев и Пашинян заключат мирное соглашение в рамках встречи в Белом доме

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подпишут мирный договор в США в пятницу, 8 августа. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

«Завтра [в пятницу, 8 августа] президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения», — написал он.

Кроме того, по словам главы Белого дома, с обеими будут заключены двусторонние соглашения по сотрудничеству в целях реализации экономического потенциала Южного Кавказа.

7 августа Reuters сообщало, что встреча Трампа с Алиевым и Пашиняном завершится подписанием рамочного мирного соглашения, которое предоставит Соединенным Штатам исключительные права на развитие транспортного коридора через Южный Кавказ.

По их словам, 8 августа в Белом доме будет подписан документ, направленный на достижение «конкретного пути к миру» и решение давней транзитной проблемы. Агентство отмечает, что Азербайджан добивается создания транспортного коридора через территорию Армении, который свяжет основную часть страны с ее эксклавом Нахичеванью.

