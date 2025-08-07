СМИ сообщили о планах Армении передать США «коридор Трампа»

Встреча президента США Дональда Трампа с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном завершится подписанием рамочного мирного соглашения, которое предоставит Соединенным Штатам исключительные права на развитие транспортного коридора через Южный Кавказ. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на американских чиновников.

По их словам, в пятницу, 8 августа, в Белом доме будет подписан документ, направленный на достижение «конкретного пути к миру» и решение давней транзитной проблемы. Агентство отмечает, что Азербайджан добивается создания транспортного коридора через территорию Армении, который свяжет основную часть страны с ее эксклавом Нахичеванью.

Как заявили источники, США «на длительный срок» получат от армянской стороны эксклюзивные права на развитие транзитного коридора. Они рассказали, что речь идет о коридоре, который будет называться Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP).

7 августа глава Центра политического анализа и член Общественной палаты Москвы Павел Данилин заявил, что на грядущей встрече Пашиняна с Трампом и Алиевым с высокой долей вероятности будут приняты решения, которые затронут Зангезурский коридор. По его словам, Зангезурский коридор по результатам встречи может быть открыт в виде концессии американской корпорации, которая будет использовать его для транзитных перевозок.

Ранее Алиев заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.