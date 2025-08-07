На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о планах Армении передать США «коридор Трампа»

Reuters: Армения может передать США права на коридор через республику
true
true
true
close
Depositphotos

Встреча президента США Дональда Трампа с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном завершится подписанием рамочного мирного соглашения, которое предоставит Соединенным Штатам исключительные права на развитие транспортного коридора через Южный Кавказ. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на американских чиновников.

По их словам, в пятницу, 8 августа, в Белом доме будет подписан документ, направленный на достижение «конкретного пути к миру» и решение давней транзитной проблемы. Агентство отмечает, что Азербайджан добивается создания транспортного коридора через территорию Армении, который свяжет основную часть страны с ее эксклавом Нахичеванью.

Как заявили источники, США «на длительный срок» получат от армянской стороны эксклюзивные права на развитие транзитного коридора. Они рассказали, что речь идет о коридоре, который будет называться Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP).

7 августа глава Центра политического анализа и член Общественной палаты Москвы Павел Данилин заявил, что на грядущей встрече Пашиняна с Трампом и Алиевым с высокой долей вероятности будут приняты решения, которые затронут Зангезурский коридор. По его словам, Зангезурский коридор по результатам встречи может быть открыт в виде концессии американской корпорации, которая будет использовать его для транзитных перевозок.

Ранее Алиев заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами