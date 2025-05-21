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Врач рассказала, как правильно добавлять в чай лимон и мед

Врач Кашух: лимон и мед не стоит добавлять в горячий чай
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Freepik.com

Полезные свойства лимона и меда при нагревании выше 40°C значительно снижаются, поэтому в горячий чай их стоит добавлять только для вкуса. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Если же добавить эти ингредиенты в подстывший напиток, можно сохранить большинство их важных для здоровья свойств, подчеркнула она.

«Например, лимон содержит много витамина C, который помогает усваивать антиоксиданты из зеленого чая. <...> Мед обладает множеством полезных свойств: он содержит антиоксиданты, витамины A, C, группы B, PP, магний, калий, железо, кальций, а также ферменты и природные антисептические вещества», — отметила специалист.

До этого Кашух говорила, что для взрослого человека безопасной дневной дозой считается до четырех чашек черного чая или до восьми некрепкого зеленого.

Она также посоветовала не добавлять в чай сахар или использовать его минимальное количество, поскольку при чрезмерном употреблении сладкого может нарушиться обмен веществ.

Ранее врач рассказала, кому стоит воздержаться от чая.

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