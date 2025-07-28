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Врач-нутрициолог рассказала об опасных для детей продуктах

Врач Порхун: цельные орехи, виноград, сырой мед и газировка опасны для детей
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Цельные орехи, виноград, сырой мед, газированные напитки и энергетики могут представлять опасность для детей. Об этом РИА Новости рассказала нутрициолог, замглавы Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун.

Она предупредила, что цельные орехи и виноград являются частыми причинами удушья у малышей. Сырой мед опасен для детей до года из-за риска ботулизма. Газированные напитки и энергетики из-за содержания сахара и кофеина разрушают зубную эмаль и нарушают работу нервной системы.

Порхун отметила, что содержащиеся в дешевой выпечке, фастфуде и маргарине трансжиры повышают уровень холестерина и ведут к хроническим воспалительным процессам в организме.

24 июля врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина предупредила, что искусственные пищевые красители могут привести к сильнейшей аллергии, конъюнктивиту и даже слепоте.

Ранее была названа неочевидная ошибка при употреблении бананов.

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