Дачникам рассказали, как подготовить дом к осени

В конце дачного сезона важно подготовить дом к осени и холодам и провести уборку, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. Об этом РИАМО рассказала эксперт товарной категории дом и сад компании modi Татьяна Михайлова.

Так, она посоветовала протереть окна и двери, удалить пыль с поверхностей, а также очистить текстиль и мягкую мебель. Сезонные вещи лучше разместить в контейнерах, чтобы они были защищены от влаги и пыли.

«Окончание лета — отличная возможность обновить интерьер и приобрести новые декоративные элементы. Можно заменить летние текстильные на теплые и уютные пледы и подушки для семейных посиделок. Сезонные аксессуары не только создадут приятную атмосферу в доме, но и помогут поддерживать порядок», — отметила Михайлова.

Кроме того, стоит провести ревизию и убрать ненужные вещи, заключила специалист.

Председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов до этого говорил, что физический труд на даче благотворно влияет на состояние организма и продлевает жизнь.

Ранее россиянам рассказали об опасных болезнях, которые можно подхватить на даче.