Врач рассказал, как убрать тяжесть в ногах на работе

Специальные упражнения, которые можно выполнять на рабочем месте, помогут избавиться от тяжести в ногах, возникающей из-за сидячей работы и малоподвижного образа жизни. Об этом kp.ru рассказал эксперт Ассоциации «Лига подиатрии», врач высшей категории Владимир Нечаев.

«Какое бы упражнение вы ни выбрали, помните: самое главное во время нагрузки обеспечить хорошую циркуляцию крови в нижних конечностях. Это поможет «разогнать» застойные явления и вернуть легкость вашим ногам», — уточнил специалист.

Так, например, можно выполнять упражнение «перекаты стоп», для этого при согнутых под углом 90 градусов ногах нужно по очереди поднимать пальцы и пятки. Еще один эффективный вариант — упражнение «вперед-назад» — нужно поднимать одну ногу на носок, другую — на пятку и чередовать эти положения при поддержке руками за стол.

Можно также выполнять «игру в Золушку» — вытягивать носок словно в попытке надеть туфлю или «собери камни» — сгибать пальцев ног и как будто подбирать мелкие предметы.

Физиотерапевт Дженнифер Костик-Джонсон до этого говорила, что людям с сидячей работой стоит регулярно принимать положение лежа, чтобы «разгрузить» поясницу и таз. По ее словам, обычное лежание на животе помогает расслабить мышцы, которые в течение дня находятся в постоянном напряжении.

Ранее ученые выяснили, что не помогает сохранить сосуды при сидячем образе жизни.