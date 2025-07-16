На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала необычный способ расслабить мышцы при сидячей работе

HuffPost: лежание на полу снижает мышечное напряжение при сидячей работе
true
true
true
close
Freepik

Людям с сидячей работой стоит регулярно принимать положение лежа, чтобы «разгрузить» поясницу и таз, — об этом заявила физиотерапевт Дженнифер Костик-Джонсон в интервью HuffPost. По ее словам, обычное лежание на животе помогает расслабить мышцы, которые в течение дня находятся в постоянном напряжении.

«Это положение растягивает переднюю поверхность бедра и способствует разгибанию поясницы и бедер — того, чего почти не происходит, когда человек сидит», — пояснила специалист.

Врач отметила, что такое упражнение также помогает обнаружить скрытые проблемы с суставами.

«Для того, чтобы принять положение лежа, задействуются практически все основные группы мышц и суставов, поэтому любые боли или ограничения в движении могут указывать на необходимость консультации с врачом», — предупредила эксперт.

При этом Костик-Джонсон подчеркнула: оставаться долго в одной позе, даже лежа, вредно. Она напомнила о важности смены положения тела в течение дня — прерывать сидение можно короткими прогулками, разминкой или обычными подъемами со стула.

Ранее были названы болезни костей и мышц, которые провоцирует работа за компьютером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами