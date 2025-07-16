Врач назвала необычный способ расслабить мышцы при сидячей работе

Людям с сидячей работой стоит регулярно принимать положение лежа, чтобы «разгрузить» поясницу и таз, — об этом заявила физиотерапевт Дженнифер Костик-Джонсон в интервью HuffPost. По ее словам, обычное лежание на животе помогает расслабить мышцы, которые в течение дня находятся в постоянном напряжении.

«Это положение растягивает переднюю поверхность бедра и способствует разгибанию поясницы и бедер — того, чего почти не происходит, когда человек сидит», — пояснила специалист.

Врач отметила, что такое упражнение также помогает обнаружить скрытые проблемы с суставами.

«Для того, чтобы принять положение лежа, задействуются практически все основные группы мышц и суставов, поэтому любые боли или ограничения в движении могут указывать на необходимость консультации с врачом», — предупредила эксперт.

При этом Костик-Джонсон подчеркнула: оставаться долго в одной позе, даже лежа, вредно. Она напомнила о важности смены положения тела в течение дня — прерывать сидение можно короткими прогулками, разминкой или обычными подъемами со стула.

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