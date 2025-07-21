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Ученые выяснили, что не помогает сохранить сосуды при сидячем образе жизни

EJAP: изменение температуры не защищает сосуды при длительном сидении
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Depositphotos

Продолжительное сидение ухудшает способность кожных сосудов расширяться, и даже резкие колебания температуры не устраняют этот эффект. К такому выводу пришли японские исследователи. Результаты научной работы опубликованы в European Journal of Applied Physiology (EJAP).

В эксперименте приняли участие 12 здоровых молодых добровольцев — по шесть мужчин и женщин. В один из дней участников проинструктировали два часа сидеть без движения при постоянной температуре воздуха 25  °C. В другой день условия моделировали смену климата: температура последовательно снижалась до 18  °C и поднималась до 35  °C — цикл повторяли дважды.

После каждого сеанса исследователи оценивали реакцию сосудов предплечья на внешние раздражители у каждого испытуемого. Ученые предполагали, что перепады температуры могли служить своеобразной «тренировкой» для стенок сосудов. Уже известно, что смена холода на тепло (например, в ходе контрастного душа) улучшает кровообращение организма, благодаря чему все ткани организма насыщаются кислородом.

Оказалось, что длительное сидение заметно снижало способность сосудов к расширению (вазодилатации) и усиливало склонность к сужению (вазоконстрикции) — независимо от изменений температуры воздуха.

Авторы подчеркивают: простая смена тепла на холод не компенсирует негативное воздействие сидячего образа жизни на сосудистую систему. Чтобы сохранить здоровье, необходимы регулярные перерывы и активные движения в течение дня.

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