Полиция задержала россиянина, который 25 лет назад жестоко убил двоих

Сотрудники полиции спустя 25 лет задержали мужчину, который удерживал, избивал и впоследствии убил двоих людей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в марте 2000 года на территории свинофермы задержанный вместе с сообщником жестоко избили двух мужчин, которых подозревали в краже. Перед этим злоумышленники удерживали их в овощной яме, запугивая сторожевыми собаками. От полученных травм потерпевшие скончались на месте, после чего преступники скинули убитых в прорубь.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками из Пермского края задержан уроженец Кемеровской области по подозрению в убийстве двух граждан, совершенном 25 лет назад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщник был пойман и осужден в том же году, но главный фигурант дела сумел скрыться. Его поиски продолжались 25 лет в связи с тем, что на момент совершения преступления мужчина жил по поддельным документам, которые уничтожил после убийства.

В апреле этого года суд в Петербурге вынес приговор по делу о громком убийстве звезды 90-х, певца Игоря Талькова. Его застрелили прямо за кулисами концерта во время ссоры с директором певицы Азизы. Орудие убийства утопили в реке, а подозреваемый успел сбежать в Израиль. Дело не могли раскрыть более 30 лет. Кто виноват в смерти Талькова и где могло просчитаться следствие тех лет — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве спустя 30 лет нашли подозреваемого в убийстве известного театрального актера.